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Пассажирская «Газель» и легковушка столкнулись под Астраханью

Происшествия
Пассажирская «Газель» и легковушка столкнулись под Астраханью
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Астрахань, 11 июня. Авария с участием легковой машины и микроавтобуса произошла в Наримановском районе Астраханской области. В результате происшествия есть пострадавшие.

Сигнал о ДТП поступил около 07:26 пятницы. На территории села Рассвет столкнулись автомобиль и пассажирский микроавтобус марки «Газель». В региональном ГУ МЧС сообщили о пострадавших, однако их число не уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. ДТП не повлияло на движение транспорта, разлива топлива нет.

В Свердловской области скончался один из пострадавших в результате ДТП со служебным автобусом. Общее число погибших увеличилось до семи человек.

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дтп авария астраханская область
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