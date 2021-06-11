Эсминец США «Лабун» следует в акваторию Черного моря

Вашингтон, 11 июня. Американский ракетный эсминец «Лабун» летит над водами Черного моря ради проведения мероприятий по «обеспечению безопасности на море в регионе», сообщили в ВМС США.

Информацию об этом опубликовал Шестой флот в своей соцсети. В сообщении говорится, что ВМС на регулярной основе работают со своими соююзниками по Североатлантическому альянсу, а также «партнерами в Черном море».

Субмарины Военно-морского флота США также недавно были в экстренном порядке выведены в Тихий океан ради проверки боеготовности. Это произошло в рамках учений Agile Dagger 2021.