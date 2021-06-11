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Некий иностранец пытался повлиять на мнение Ельцина в период его управления РФ

Политика
Некий иностранец пытался повлиять на мнение Ельцина в период его управления РФ
wikipedia.org  /  kremlin.ru/CC BY 4.0

Москва, 11 июня. Неустановленный на данный момент иностранец оказывал влияние на бывшего президента РСФСР Бориса Ельцина. Такое заявление сделал экс-вице-президент России Александр Руцкой.

По словам Руцкого, он стал свидетелем нелицеприятного разговора. Некий солидный и высокий мужчина пытался «науськивать» Ельцина и советовать ему, какого политика ставить на ту или иную должность, передает Lenta.ru.

«Он говорит ему: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента», — вспомнил Руцкой детали беседы.

Однако больше бывший чиновник этого человека никогда не видел. При этом Ельцин не стал сразу прислушиваться к рекомендациям, а ответил на них уклончиво. Он пообещал подумать над вопросом.

Недавно бывший зять первого президента РФ рассказал, почему преемником Ельцина стал именно Владимир Путин. По его словам, к власти должен был прийти молодой человек, у которого не было ошибок в прошлом.

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