Два погранперехода возведут в Приморье до конца 2023 года

Владивосток, 11 июня. Заниматься строительством пограничных переходов будет Росгранстрой. Соответствующее заявление сделал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ведомство уже закончило работы по корректировке проектной документации и готово приступить к строительству. Сдача объектов запланирована на 2023 год, пояснил глава региона в ходе общения с журналистами.

Власти отказались от сотрудничества с частными компаниями по этому вопросу. По словам Кожемяко, представители бизнеса будут заниматься исключительно прилегающей к переходам территорией, а не самими пограничными объектами.

Кожемяко ранее посетил Хасанскую центральную районную больницу в поселке Славянка после жалоб пациентов. Граждане жаловались на плохое обслуживание и нехватку специалистов.