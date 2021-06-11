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Вильфанд пообещал потепление в Центральной России на следующей неделе

Общество
Вильфанд пообещал потепление в Центральной России на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 11 июня. Ощущать потепление жители Центрального федерального округа (ЦФО) начнет уже 13 июня. Эффект усилится в начале следующей неделе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости рассказал, что с 14 июня температура воздуха в большинстве регионов ЦФО поднимется на один-два градуса. Дневные температуры будут на уровне 20-25 градусов. Ночью будет холоднее — около 10-15. По прогнозам Гидрометцентра, следующая неделя ожидается более солнечной.

На этой неделе в Москве преобладает пасмурная погода. По словам Вильфанда, 11 июня москвичей ожидают дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с.

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погода гидрометцентр вильфанд цфо
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