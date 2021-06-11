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Мэр Саратова предупредил о готовящихся против него и его семьи провокациях

Происшествия
Мэр Саратова предупредил о готовящихся против него и его семьи провокациях
wikipedia.org  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ / CC BY-SA 4.0

Саратов, 11 июня. Глава города Михаил Исаев заявил, что в отношении него и его семьи планируются информационные провокации. Чиновник считает, что это связано с его профессиональной деятельностью. 

«Из достоверных источников стало известно о готовящихся в отношении меня и моих близких провокациях в информационном поле. Это связано с тем, что муниципалитет занял жесткую и принципиальную позицию в вопросах возврата имущества в собственность города, а значит самих саратовцев. Заинтересантам также не нравится, что в областном центре идет процесс активного искоренения хаотичной, бесконтрольной и, как правило, незаконной торговли», — написал Исаев в Instagram.

Юридический консультант Валерий Трофимов объяснил корреспонденту ФАН, почему Исаев решил заранее сообщить о провокациях, не дожидаясь их появления.   

«Мэр Саратова делает все абсолютно правильно. Его заявление поможет снизить эффект от провокаций, если они действительно появятся в СМИ. Других инструментов у Исаева сейчас нет», — отметил юрист.

Ранее стало известно, что саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%. Осуществить прибавку хотят в августе.

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саратов провокация исаев
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