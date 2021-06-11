Американские исследователи связали риск возникновения миокардита с Pfizer

Вашингтон, 11 июня. Вакцинированные препаратами от Pfizer начали жаловаться на проблемы с сердцем, сообщил заместитель директора Управления безопасности иммунизации CDC Том Симабукуро.

Случаи воспаления сердца чаще всего фиксируются у молодых людей, которые сделали вторую дозу синтетической вакцины мРНК. Так, в 226 случаев миокардита или перикардита были подтверждены после вакцинации у американцев моложе 30 лет.

Большая часть заболевших после посещения врача в прошлом месяце была отправлена домой. Около 15 остаются в больницах, а трое попали в отделения интенсивной терапии, передает NBC News. Еще у двух пациентов из отделения интенсивной терапии начали фиксировать общие проблемы со здоровьем.

Миокардит был выявлен у пациентов по нескольким симптомам. Среди них: жар, усталость, одышка и специфическая боль в груди. CDC в связи с этими фактами намерен дополнительно изучить доказательства и оценить риск миокардита после вакцинации.

На данный момент в США зарегистрировано 283 случая воспаления сердца у людей, возраст которых варьируется от 16 до 24 лет. Источники сообщают, что такой показатель в три раза превышает спрогнозированные ранее значения.

Недавно CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer для женщин. Так, по данным исследователей, эффективность препарата составила 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин.