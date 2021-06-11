Рогозин озвучил условие возможного сотрудничества Роскосмоса и NASA

Москва, 11 июня. NASA может рассчитывать на сотрудничество с Роскосмосом только при отмене американских санкций против предприятий госкорпорации. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее руководитель госкорпорации отмечал, что надеется на сформированную позицию NASA по вопросам партнерства в сфере космоса. Рогозин отметил важность не быть «вялым, пассивным наблюдателем» к моменту саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Рогозин заявлял, что обратится к главе NASA Биллу Нельсону с просьбой повлиять на Байдена из-за санкционных ограничений против отечественных организаций. Глава Роскосмоса указывал на непонимание подобных выпадов в сторону космической промышленности России.