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Рогозин озвучил условие возможного сотрудничества Роскосмоса и NASA

Технологии
Рогозин озвучил условие возможного сотрудничества Роскосмоса и NASA
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 11 июня. NASA может рассчитывать на сотрудничество с Роскосмосом только при отмене американских санкций против предприятий госкорпорации. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее руководитель госкорпорации отмечал, что надеется на сформированную позицию NASA по вопросам партнерства в сфере космоса. Рогозин отметил важность не быть «вялым, пассивным наблюдателем» к моменту саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Рогозин заявлял, что обратится к главе NASA Биллу Нельсону с просьбой повлиять на Байдена из-за санкционных ограничений против отечественных организаций. Глава Роскосмоса указывал на непонимание подобных выпадов в сторону космической промышленности России.

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роскосмос рогозин nasa
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