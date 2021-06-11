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Выставка об Александре Невском торжественно открылась в Екатеринбурге
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Выставка об Александре Невском торжественно открылась в Екатеринбурге

Общество
Выставка об Александре Невском торжественно открылась в Екатеринбурге
pixabay.com  /  Polinalovely

Екатеринбург, 11 июня. Выставочное пространство «Александр Невский. Судьба России» открылось в мультимедийном парке «Россия — моя история». Центральная площадка посвящена Ледовому побоищу.

Посмотреть экспозицию в Екатеринбурге приехали легендарный российский режиссер Никита Михалков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и многие другие. Почетных гостей встретил мужской хор одного из местных монастырей, который исполнил композицию «Я Россию люблю».

Экспозиция занимает площадь в 800 кв. м. Каждый из залов раскрывает роль Александра Невского в русской истории. Для привлечения внимания аудитории используются иммерсивные и игровые технологии погружения.

«Эта выставка — это не просто познавательно, это сакральный разговор. Эта выставка должна работать 24/7, сюда нужно водить детей, родителей», — сказал на открытии режиссер Никита Михалков.

В центре пространства находится площадка, посвященная Ледовому побоищу. Так, для изображения использовался искусственный туман, несколько экранов, специальный звук и статуи воинов. Благодаря технологиям зрителя погружают в средневековый Великий Новгород.

Недавно известный боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов помог организовать выставку работ художников в родном Дагестане. По словам организатора выставки, заместителя директора Национального музея республики Джамили Дагировой, проект призван показать отношение дагестанцев к своим матерям, слово которых для горцев — закон.

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выставка александр невский ледовое побоище
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