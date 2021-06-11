Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 08:42
08:34
Политика
Некий иностранец пытался повлиять на мнение Ельцина в период его управления РФ
08:32
Общество
Два погранперехода возведут в Приморье до конца 2023 года
08:31
Общество
Вильфанд пообещал потепление в Центральной России на следующей неделе
08:26
Общество
Производство Niva Legend и LADA Granta запущено вперед сроков
08:25
Технологии
Рогозин озвучил условие возможного сотрудничества Роскосмоса и NASA
08:24
Общество
Американские исследователи связали риск возникновения миокардита с Pfizer
08:21
Общество
Петербургские выпускники начали получать штрафы за нарушения на ЕГЭ
08:12
Политика
Экономист Дынкин назвал фактор успешных переговоров Байдена и Путина
08:11
Общество
Пасмурная погода с порывами ветра ожидает москвичей 11 июня
08:08
Общество
Выставка об Александре Невском торжественно открылась в Екатеринбурге
Все новости

Врач Гапонова рассказала о повышении объемов донаций в 2020 году

Общество
Врач Гапонова рассказала о повышении объемов донаций в 2020 году
pixabay.com

Москва, 11 июня. Период пандемии коронавируса не повлиял на работу станций переливания крови. Об этом рассказала специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

Небольшое снижение донаций было отмечено в марте — начале апреля 2020 года. Однако потребность в компонентах крови удовлетворялась в полном объеме.

«По итогам 2020 года донорской крови было заготовлено на 5,4% больше, чем в 2019-м: наверстать упущенные объемы позволил прием антиковидной плазмы во второй половине прошлого года», — отметила Татьяна Гапонова в интервью «Известиям».

По словам специалиста, сдать плазму могут все переболевшие COVID-19 и вакцинировавшиеся. Требования при этом будут сохраняться как и к обычным донорам.

Власти Пермского края также решили не проходить мимо этого вопроса и организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови. В праздничный день сдать кровь для нуждающихся может любой желающий старше 18 лет без противопоказаний к процедуре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Гапонова рассказала о повышении объемов донаций в 2020 году
здоровье кровь донор помощь
Комментировать
Эксклюзив
Встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»
Встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 237101 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 108101 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 91327 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 65138 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 51336 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru