Врач Гапонова рассказала о повышении объемов донаций в 2020 году

Москва, 11 июня. Период пандемии коронавируса не повлиял на работу станций переливания крови. Об этом рассказала специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

Небольшое снижение донаций было отмечено в марте — начале апреля 2020 года. Однако потребность в компонентах крови удовлетворялась в полном объеме.

«По итогам 2020 года донорской крови было заготовлено на 5,4% больше, чем в 2019-м: наверстать упущенные объемы позволил прием антиковидной плазмы во второй половине прошлого года», — отметила Татьяна Гапонова в интервью «Известиям».

По словам специалиста, сдать плазму могут все переболевшие COVID-19 и вакцинировавшиеся. Требования при этом будут сохраняться как и к обычным донорам.

Власти Пермского края также решили не проходить мимо этого вопроса и организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови. В праздничный день сдать кровь для нуждающихся может любой желающий старше 18 лет без противопоказаний к процедуре.