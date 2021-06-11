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НАТО устроило военную провокацию у границ РФ. События дня

ФАН-ТВ
НАТО устроило военную провокацию у границ РФ. События дня
flickr.com  /  U.S. Naval Forces Europe

Байден намерен обсудить с Меркель «Северный поток-2»

Президент США Джо Байден в ходе своей первой встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита большой семерки намерен обсудить разногласия стран в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2». G7 в очном формате пройдет с 11 по 13 июня на британском полуострове Корнуолл. Накануне в этом графстве на юго-западе Англии впервые встретились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Штатов Джо Байден. Лидеры подписали новую Атлантическую хартию. Соглашение декларирует защиту демократии и построение устойчивой глобальной торговой системы.

Госдеп заявил о возвращении посла США в Москву

НАТО устроило военную провокацию у границ РФ. События дня
wikipedia.org  / Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Американская администрация рассчитывает на возвращение посла Соединенных Штатов Джона Салливана в российскую столицу уже в ближайшие недели. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов. Ранее Россия и США отозвали своих послов из Вашингтона и Москвы для проведения консультаций. Белый дом надеется на исправление этой ситуации после переговоров российского и американского лидеров. В Госдепе подчеркнули, что Салливан глубоко вовлечен в подготовку предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня.

Посольство РФ в США назвало учения НАТО на Балтике провокацией

НАТО устроило военную провокацию у границ РФ. События дня
flickr.com  / U.S. Naval Forces Europe

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что применение на учениях стран НАТО в Балтийском море Baltops американского бомбардировщика B-52H нагнетает напряженность в Европе. В своем заявлении в Twitter дипломаты подчеркнули, что подобное «бряцание оружием» «омрачает атмосферу» в преддверии встречи президентов России и США. В посольстве призвали американскую сторону «коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте» и прекратить милитаристскую активность у наших границ. Масштабные двухнедельные маневры стартовали на Балтике 6 июня. В юбилейных, пятидесятых учениях Baltops принимают участие около 4 тысяч военных из 16 стран НАТО, 60 кораблей и судов, плюс 40 самолетов.

Российская команда прибыла на Евро-2020

НАТО устроило военную провокацию у границ РФ. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Киселев Сергей

Сегодня стартует Чемпионат Европы по футболу. Матчи Евро-2020 будут держать в напряжении болельщиков целый месяц до 11 июля. Серия игр завершится зрелищным финалом на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Наша сборная на групповом этапе сыграет, что символично, в День России, 12 июня, с Бельгией, 16 июня — с Финляндией и 21 июня — с Данией. Накануне команда Станислава Черчесова прибыла в Санкт-Петербург. 

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