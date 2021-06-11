Курильский Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла

Петропавловск-Камчатский, 11 июня. Вулканологи зафиксировали 11 июня на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс местного вулкана Эбеко.

Он располагается в северной части острова Парамушир. Столб пепла достиг высоты четырех километров. Об этом сообщили на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Шлейф пепла распространился на пять километров к северо-востоку от Эбеко. На территории острова установлен оранжевый цветовой код опасности для передвижения воздушных судов.

Свидетелями активности вулкана также стали жители Исландии, которые выставили на продажу участок земли на территории геологического образования. Продавец получил уже два предложения на покупку.