Россия и Белоруссия согласовали график военных учений

Москва, 11 июня. Россия и Белоруссия проведут три совместных военных учения на территории республики в период с июня по сентябрь 2021 года.

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев рассказал, что приоритет будет стоять на взаимодействии войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), действии инженерных подразделений и материально-техническом обеспечении.

«С началом летнего периода обучения мы приступили к основному этапу подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», — рассказал Журавлев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке к российско-белорусским учениям "Запад-2021". По его словам, до основного этапа планируется провести ряд тренировочных мероприятий.