Один из пострадавших в ДТП с автобусом на Урале скончался

Лесной, 11 июня. Пострадавший в ходе инцидента с наездом автобуса на остановку в Свердловской области скончался. Количество погибших в результате происшествия увеличилось до семи человек.

Ранее также сообщалось, что был задержан водитель автобуса, который совершил наезд на КПП у завода. В отношении него заведено дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц).

В результате наезда автобуса на остановку в городе Лесной погибли минимум 7 человек и 14 пострадали. По предварительным данным, авария могла случиться из-за неисправности тормозов.

Жертвами ЧП стали случайные прохожие и работники, которые не находились в транспорте. Пассажиры автобуса не пострадали.