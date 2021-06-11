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Аналитики FinExpertiza посчитали разницу между доходами россиян

Общество
Аналитики FinExpertiza посчитали разницу между доходами россиян
zaryadyepark.ru  /  Департамент информационных технологий города Москвы

Москва, 11 июня. Российские аналитики составили список регионов страны с самым большим неравенством доходов среди населения. В рейтинге лидирует ЯМАО.

Аналитики подсчитали разрыв между доходами малообеспеченных и богатых по итогам 2020 года. По результатам исследования, заработок богатых в Ямало-Ненецком автономном округе в восемь раз превысил суммы, которые получают малообеспеченные и составляет 21,2 тыс. рублей против 215,9 тыс. рублей.

Ненецкий автономный округ занял второе место в антирейтинге. Одна часть россиян, проживающая в регионе, получает 21,3 тыс. рублей, другая — 201 тыс. рублей. Завершает тройку лидеров Москва с данными 20,3 тыс. рублей против 177,3 тыс. рублей, передают «Известия».

Недавно специалисты подсчитали объем доходов бюджета Ямала за 2020 год. Доходная часть исполнена в размере 202 млрд рублей. Основными источниками доходов считаются налог на имущество организаций — 36,6%, налог на прибыль организаций — 27,6%, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 21,1%.

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рейтинг доходы ЯМАО
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