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Законопроект о предоставлении гражданства РФ белорусам и украинцам внесут в ГД

Политика
Законопроект о предоставлении гражданства РФ белорусам и украинцам внесут в ГД
51.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Москва, 11 июня. Жители Белоруссии и Украины смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства своей страны. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

Белорусы и украинцы не должны будут иметь предков, проживавших на территории России, чтобы получить гражданство, отметил один из авторов проекта закона о репатриации, первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с РИА Новости. Новый законопроект может привлечь в РФ миллионы соотечественников.

«Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — отметил Затулин.

Политолог Василь Вакаров ранее рассказал, что мешает украинцам получить российский паспорт. Он перечислил три группы граждан, которые желают на законной основе остаться в России.

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гражданство украинцы белорусы
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