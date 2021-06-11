Законопроект о предоставлении гражданства РФ белорусам и украинцам внесут в ГД

Москва, 11 июня. Жители Белоруссии и Украины смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства своей страны. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

Белорусы и украинцы не должны будут иметь предков, проживавших на территории России, чтобы получить гражданство, отметил один из авторов проекта закона о репатриации, первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с РИА Новости. Новый законопроект может привлечь в РФ миллионы соотечественников.

«Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — отметил Затулин.

Политолог Василь Вакаров ранее рассказал, что мешает украинцам получить российский паспорт. Он перечислил три группы граждан, которые желают на законной основе остаться в России.