Американские ученые доказали эффективность антидепрессантов в борьбе с раком

Вашингтон, 11 июня. Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли подтверждение эффективности антидепрессантов в борьбе с онкологическими заболеваниями путем опытов на грызунах.

Препараты способны помочь иммунной системе человека в борьбе с раком. В качестве подтверждения этому исследователи приводят результаты сравнения клеток меланомы у мышей и иммунные клетки животных, у которых нет онкологии.

Выяснилось, что при низком уровне серотонина меланома прогрессирует гораздо быстрее. Также возникали опухоли толстой кишки грызунов. Как только им назначали антидепрессанты, иммунитет начинал сопротивляться раковым клеткам.

Ранее американские медики заявили, что употребление некоторых здоровых продуктов питания может привести к обострению симптомов артрита. Специалисты отнесли к таким продуктам майонез, курятину и индейку.