Двое бурятов забили охранника фермы кувалдой для обмена баранов на водку

Улан-Удэ, 11 июня. Местные жители Мухоршибирского района хладнокровно расправились со своим знакомым, чтобы украсть баранов и разменять их на водку.

Двое мужчин устроили шумное застолье, во время которого они захотели запастись очередной партией алкоголя. Приятели не обладали материальными средствами для покупки напитка, поэтому решились на кражу баранов с местной фермы, сотрудниками которой они являлись. Преступники планировали обменять животных на водку, передает «Тайга.инфо».

Оказавшись на месте, мужчины хладнокровно забили кувалдой знакомого охранника предприятия. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Сотрудники полиции задержали убийц в соседнем районе. Мужчины уже направлялись на обмен баранов, однако их машина сломалась посреди дороги. Преступникам грозит пожизненное заключение.

Ранее за тройное убийство был осужден житель Радужного. Мужчину осудили на 24 года лишения свободы.