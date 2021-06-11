Жилой пятиэтажный дом горит в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 11 июня. Сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей пятиэтажного дома в Южно-Сахалинске, из-за загоревшейся крыши. Об этом рассказали в главке МЧС.

Крыша многоэтажного жилого дома загорелась примерно в 14:10 по местному времени. На момент, когда приехала бригада пожарных, огонь охватил 800 кв.м.

Сообщается. что на месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в бывшем здании интерната для детей-сирот в Кургане. Ликвидацией возгорания занимались 45 специалистов личного состава МЧС и 15 единиц спецтехники.