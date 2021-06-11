Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 08:41
08:34
Политика
Некий иностранец пытался повлиять на мнение Ельцина в период его управления РФ
08:32
Общество
Два погранперехода возведут в Приморье до конца 2023 года
08:31
Общество
Вильфанд пообещал потепление в Центральной России на следующей неделе
08:26
Общество
Производство Niva Legend и LADA Granta запущено вперед сроков
08:25
Технологии
Рогозин озвучил условие возможного сотрудничества Роскосмоса и NASA
08:24
Общество
Американские исследователи связали риск возникновения миокардита с Pfizer
08:21
Общество
Петербургские выпускники начали получать штрафы за нарушения на ЕГЭ
08:12
Политика
Экономист Дынкин назвал фактор успешных переговоров Байдена и Путина
08:11
Общество
Пасмурная погода с порывами ветра ожидает москвичей 11 июня
08:08
Общество
Выставка об Александре Невском торжественно открылась в Екатеринбурге
Все новости

Украинский кабмин спрогнозировал рост цен в ближайшие годы

Общество
Украинский кабмин спрогнозировал рост цен в ближайшие годы
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 11 июня. Цены на Украине за ближайшие три года вырастут почти на 20%. Об этом предупредили в Кабинете министров страны.

Рост потребительских цен в 2022 году в среднем составит 7,2%, в 2023 году — шесть процентов, в 2024 году — 5,2%, говорится в документе правительства. Суммарное увеличение инфляции за три года составит 16,5%.

Более 40% работающих украинцев получают зарплату, размер которой меньше прожиточного минимума. Пенсия 60% пожилых граждан страны представляет собой выплаты меньше 8 тысяч рублей.

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова ранее заявила, что к власти в Киеве пришли худшие из худших. Страна стала похожа на зоопарк, где страшно жить и воспитывать детей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинский кабмин спрогнозировал рост цен в ближайшие годы
украина цены нищета
Комментировать
Эксклюзив
Встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»
Встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 237101 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 108101 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 91327 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 65138 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 51336 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru