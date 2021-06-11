Украинский кабмин спрогнозировал рост цен в ближайшие годы

Киев, 11 июня. Цены на Украине за ближайшие три года вырастут почти на 20%. Об этом предупредили в Кабинете министров страны.

Рост потребительских цен в 2022 году в среднем составит 7,2%, в 2023 году — шесть процентов, в 2024 году — 5,2%, говорится в документе правительства. Суммарное увеличение инфляции за три года составит 16,5%.

Более 40% работающих украинцев получают зарплату, размер которой меньше прожиточного минимума. Пенсия 60% пожилых граждан страны представляет собой выплаты меньше 8 тысяч рублей.

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова ранее заявила, что к власти в Киеве пришли худшие из худших. Страна стала похожа на зоопарк, где страшно жить и воспитывать детей.