Москвич пожаловался на схему телефонного мошенничества с вымогательством

Москва, 11 июня. Москвич едва не лишился автомобиля после звонка мошенников. Злоумышленники разговаривали с жертвой под видом участкового и бандита.

Сначала с мужчиной связался якобы участковый, чтобы предупредить о банде вымогателей, действующей в районе. Затем звонок поступил от самого «бандита», который пригрозил расправиться с москвичом, если тот не переведет деньги на его счет, передает РИА Новости.

После этого мужчине вновь позвонил «участковый», который посоветовал выполнить условия «бандита», чтобы поймать того с поличным. Тогда житель перевел на указанный счет сумму в размере 50 тысяч рублей. Однако этих денег не хватило и москвич решил продать свой автомобиль. К счастью, этому помешал знакомый мужчины, который позвонил товарищу по пути в автоломбард.

Жертвами мошенников чаще всего становятся доверчивые и впечатлительные люди. О том, кого опасаются злоумышленники, рассказал врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.