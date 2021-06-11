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Лидеры G7 намерены выделить один миллиард доз вакцин от коронавируса

Политика
Лидеры G7 намерены выделить один миллиард доз вакцин от коронавируса
twitter.com  /  @BorisJohnson

Лондон, 11 июня. Главы стран «Группы семи» (G7) на саммите, как ожидается, объявят о решении выделить 1 млрд доз вакцин от COVID-19 для более бедных государств.

Великобритания готова выделить 100 млн доз препарата. Из них 5 млн правительство планирует передать до конца сентября, остальное — в течение 2022 года, уточнил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик также выразил надежду, что остальные страны последуют примеру Соединенного Королевства.

По словам премьера, это позволит победить пандемию в 2022 году. Уточняется, что Лондон намерен предоставить 100 миллионов доз препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Примерно 100 млн европейцев уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, достичь таких показателей удалось благодаря массовой вакцинации от COVID-19.

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G7 великобритания вакцина коронавирус
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