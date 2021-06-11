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Чехия считает необходимым создать «уровень доверия» между НАТО и Россией

Политика
Чехия считает необходимым создать «уровень доверия» между НАТО и Россией
pixabay.com

Прага, 11 июня. Правительство Чехии подготовило пакет документов, в котором отмечается необходимость сохранения жестких позиций по отношению к той ситуации, которая сложилась на Украине.

При этом чешские власти на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе, поддержат усилия блока по созданию «хотя бы элементарного уровня взаимного доверия» с Россией. Данная информация подтверждается в рекомендациях для делегации страны, которую возглавит президент Милош Земан. Чехию на саммите, помимо главы государства, представят министры обороны и иностранных дел республики Любомир Метнар и Якуб Кулганек. Выступление Земана продлится примерно от трех до пяти минут.

Ранее Земан озвучил имя своего возможного преемника. По его словам, на президентских выборах 2023 года проголосовал бы за премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Он уверен, что глава правительства сделал огромный объем работы, пока другие «занимались критиканством».

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россия нато чехия
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