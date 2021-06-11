Аллигатор забрел в почтовое отделение и напугал жителей Флориды

Флорида, 11 июня. Житель Флориды столкнулся с необычным посетителем почтового отделения во время получения посылки. Клиентом службы доставки стал местный аллигатор.

Полиция получила вызов от жителя Флориды, который сообщил о прибытии аллигатора на местную почту. Автоматические двери позволили без труда войти животному в здание, сообщает UPI.

Аллигатор был благополучно выведен наружу сотрудниками по ловле диких животных. Клиенты почты не пострадали от лап рептилии, им удалось испытать только испуг.

Неожиданное появление аллигатора также засняли местные жители Дагестана. Животное плавало в одном из водоемов региона. Позднее выяснилось, что владельцем хищника оказалась пожилая дама.