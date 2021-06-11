Опубликован топ-15 интересных достопримечательностей России

Москва, 11 июня. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало список интересных достопримечательностей. Рейтинг составлен на основе опроса жителей.

В тройке лидеров оказались Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край). На четвертом месте расположились Ленские столбы (Республика Саха) и замок Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика), сообщил RT.

Интересными местами для путешественников назвали Соловецкий монастырь (Архангельская область), Тавдинские пещеры (Алтайский край), остров Врангеля (Чукотский автономный округ), утес Степана Разина (Саратовская область) и Приморский океанариум.

В топ-15 мест, заслуживающих внимание, попали: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).

ФАН представил список самых красивых мест России, в которых должен побывать каждый. Среди них — Куршская коса (Калининградская область) и гора Фишт (Адыгея и Краснодарский край).