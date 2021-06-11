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Зеленскому предложили признать футбол «сепаратистским» видом спорта на Украине

Спорт
Зеленскому предложили признать футбол «сепаратистским» видом спорта на Украине
instagram.com Prt Scr /@zelenskiy_official

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский должен продолжить политику «патриотического кретинизма» и запретить футбол на территории страны после решения УЕФА о форме футболистов.

Киеву запретили использовать лозунг «Героям слава!» на экипировке украинских спортсменов, которые будут участвовать в Евро-2020. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива с иронией назвал это решение «преступным».

«После преступного решения УЕФА в отношении запрета слогана «Слава Украине» жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов, как сепаратистского вида спорта», — написал Кива в своих соцсетях.

Он вспомнил решение бывшего президента Украины Петра Порошенко, который признал георгиевскую ленту «сепаратистским символом». Депутат «ОПЗЖ» предложил действующей власти быть последовательной и системной в своей политике.

Российский футбольный союз (РФС) ранее оценил обновленную форму украинских спортсменов. Организация даже после внесенных изменений считает экипировку футболистов политизированной.

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