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Джонсон получил от Байдена велосипед и шлем американского производства

Политика
Джонсон получил от Байдена велосипед и шлем американского производства
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 11 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обменялись памятными сувенирами по случаю приезда главы Белого дома в Лондон.

Джонсон вручил Байдену снимок фрески с изображением американского аболициониста Фредерика Дугласа. Так британский премьер выразил свое уважение к общественному движению Black Lives Matter.

Ответным подарком Байдена Джонсону стали велосипед и шлем, сделанные американской компанией Bilenky Cycle Works. Презент является знаком признания общего интереса политиков к велосипедному спорту.

Также жена британского премьера Кэрри Джонсон (Саймондс) вручила 70-летней Джилл Байден первое издание романа «Яблоня» писательницы Дафны дю Морье. Первая леди США передала Джонсон кожаную сумку, сделанную женами военных, и шарф из шелковой ткани.

Кэрри Саймондс стала третьей супругой британского премьер-министра Бориса Джонсона. Пара сыграла свадьбу 29 мая текущего года в Вестминстерском соборе.

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великобритания джонсон байден
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