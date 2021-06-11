Джонсон получил от Байдена велосипед и шлем американского производства

Лондон, 11 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обменялись памятными сувенирами по случаю приезда главы Белого дома в Лондон.

Джонсон вручил Байдену снимок фрески с изображением американского аболициониста Фредерика Дугласа. Так британский премьер выразил свое уважение к общественному движению Black Lives Matter.

Ответным подарком Байдена Джонсону стали велосипед и шлем, сделанные американской компанией Bilenky Cycle Works. Презент является знаком признания общего интереса политиков к велосипедному спорту.

Также жена британского премьера Кэрри Джонсон (Саймондс) вручила 70-летней Джилл Байден первое издание романа «Яблоня» писательницы Дафны дю Морье. Первая леди США передала Джонсон кожаную сумку, сделанную женами военных, и шарф из шелковой ткани.

Кэрри Саймондс стала третьей супругой британского премьер-министра Бориса Джонсона. Пара сыграла свадьбу 29 мая текущего года в Вестминстерском соборе.