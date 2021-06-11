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Warner Bros. покажет в кинотеатрах аниме по мотивам «Властелина колец»

Общество
Warner Bros. покажет в кинотеатрах аниме по мотивам «Властелина колец»
Кадр из фильма «Властелин колец»

Москва, 11 июня. Студия Warner Bros. и New Line совместно разработают аниме по мотивам франшизы «Властелин колец». Новинка выйдет на больших экранах.

Лента будет носить название «Властелин колец: Война рохиррим». Она расскажет зрителям историю Хельмовой Пади и персонажа, в чью честь ее назвали — короля Рохана Хельма. События будут происходить примерно за 260 лет до второй ленты кинофраншизы.

Постановщиком будущего аниме выступил Кэндзи Камияма. В кресле сценаристов расположились Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюс. Дата релиза на данный момент не оглашалась. Известно, что партнеры уже занялись поиском актеров озвучки.

Warner Bros. также динамично трудится над экранизацией серии игр Portal. На данный момент происходит написание сценария.

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властелин колец Warner Bros new line
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