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Глава «Нафтогаза» считает «СП-2» угрозой прозападному настроению в ряде стран

Политика
Глава «Нафтогаза» считает «СП-2» угрозой прозападному настроению в ряде стран
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 июня. Окончание строительства газопровода Nord Stream 2 может отрицательно повлиять на прозападные настроения в Восточной Европе. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко недавно приезжал с рабочим визитом в Соединенные Штаты, где пытался убедить американских сенаторов ввести новые ограничительные меры против строительства «СП-2». Об этом в своем материале пишет издание Bloomberg.

Глава «Нафтогаза» уверен, что отсутствие санкций в отношении трубопровода нанесут удар по Западу, так как лидеры этих стран «не подтвердили свои слова делами». Украинский чиновник также указал, что этот сценарий даже страшнее чем потеря большей части ВВП в стране.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс назвал «Северный поток — 2» «геополитическим проектом» РФ. По его словам представителя трубопровод «подрывает безопасность» американских союзников.

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украина нафтогаз сп-2
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