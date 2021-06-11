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NI: Россия найдет применение культовым бомбардировщикам Ту-160

Армия
NI: Россия найдет применение культовым бомбардировщикам Ту-160
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 11 июня. Улучшенные стратегические бомбардировщики Ту-160 в ближайшие десятилетия смогут стать основой российского авиапарка. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Автор статьи напоминает, что в 2015 году Россия объявила о намерении подвергнуть глубокой модернизации легендарный самолет до версии Ту-160М. Новая версия была испытана в конце 2010-х годов, а впервые модернизированный борт взлетел в 2020 году, уточняется в статье, перевод которой предоставило издание «ПолитРоссия».

«Это говорит о том, что Ту-160М приближается к полной боевой готовности», – констатирует американское издание.

Обновленная версия бомбардировщика в сохранила прежнюю конфигурацию. Модернизации подвергли внутренности самолета: боевую машину оснастили передовой авионикой и радиолокационным оборудованием.

Ранее информаторы в авиастроительной отрасли сообщили, что ВКС РФ в 2021 году получат два серийных Су-57. Эксперты высоко оценили боевые качество боевой машины и сравнили ее с западными аналогами.

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самолет ту-160 модернизация
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