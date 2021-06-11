Сообщения о минировании нескольких школ и детсадов поступили в Новосибирске

Новосибирск, 11 июня. Специальные службы проверяют детские сады и школы на предмет наличия взрывных устройств в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Правоохранительные органы выясняют личности авторов сообщений о минировании. Специалисты действуют в соответствии «с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования».

«Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании зданий детских садов и школ города Новосибирска, поступивших 11 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

Пожилой житель Санкт-Петербурга ранее сообщил экстренным службам заведомо ложную информацию о «минировании» школы, моста и жилого дома. Правоохранительные органы задержали мужчину, ему может грозить тюремный срок.