Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 07:10
07:08
Происшествия
Двое бурятов забили охранника фермы кувалдой для обмена баранов на водку
07:07
Происшествия
Жилой пятиэтажный дом горит в Южно-Сахалинске
07:06
Общество
Украинский кабмин спрогнозировал рост цен в ближайшие годы
07:03
Общество
Дворцовый мост Петербурга окрасится в цвета Евро-2020 в дни матчей
07:00
Спорт
Политика на Евро-2020: как Азербайджан поссорился с комментатором Арустамяном
06:53
Общество
Москвич пожаловался на схему телефонного мошенничества с вымогательством
06:53
Политика
Лидеры G7 намерены выделить один миллиард доз вакцин от коронавируса
06:52
Политика
Чехия считает необходимым создать «уровень доверия» между НАТО и Россией
06:46
Общество
Аллигатор забрел в почтовое отделение и напугал жителей Флориды
06:44
Общество
Опубликован топ-15 интересных достопримечательностей России
Все новости

Наличие химикатов в огурце можно определить по хвостику овоща

Общество
Наличие химикатов в огурце можно определить по хвостику овоща
pixabay.com

Москва, 11 июня. Содержание химикатов в огурцах можно определить не прибегая к услугам лабораторий. Прежде всего нужно обратить внимание на хвостик овоща.

Такого мнения придерживается доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП Георгий Суслянок. По его словам, огурцы часто обрабатывают воском и парафином, поэтому влияние химикатов прежде всего отразится на внешнем виде хвостика. Специалист отметил, что здоровый кончик огурца обычно выглядит твердым и плотным, кроме этого в нем должны содержаться семена.

Чтобы избежать употребления огурцов с химикатами, прежде всего следует выращивать их самостоятельными силами. Частой проблемой является горечь овоща, но ее можно избежать, попробовав лист куста перед посадкой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Наличие химикатов в огурце можно определить по хвостику овоща
питание химикаты огурец
Комментировать
Эксклюзив
Политика на Евро-2020: как Азербайджан поссорился с комментатором Арустамяном
Политика на Евро-2020: как Азербайджан поссорился с комментатором Арустамяном
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 226709 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 106733 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 89840 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 63918 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 50377 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru