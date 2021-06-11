Наличие химикатов в огурце можно определить по хвостику овоща

Москва, 11 июня. Содержание химикатов в огурцах можно определить не прибегая к услугам лабораторий. Прежде всего нужно обратить внимание на хвостик овоща.

Такого мнения придерживается доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП Георгий Суслянок. По его словам, огурцы часто обрабатывают воском и парафином, поэтому влияние химикатов прежде всего отразится на внешнем виде хвостика. Специалист отметил, что здоровый кончик огурца обычно выглядит твердым и плотным, кроме этого в нем должны содержаться семена.

Чтобы избежать употребления огурцов с химикатами, прежде всего следует выращивать их самостоятельными силами. Частой проблемой является горечь овоща, но ее можно избежать, попробовав лист куста перед посадкой.