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Российский аукционный дом «Литфонд» провел рекордные торги книг и рукописей

Общество
Российский аукционный дом «Литфонд» провел рекордные торги книг и рукописей
pixabay.com  /  cromaconceptovisual

Санкт-Петербург, 11 июня. Уникальное собрание книг и рукописей было продано на торгах аукционного дома «Литфонд». Организация заработала рекордные 100 миллионов рублей.

Среди жемчужин коллекции находился сборник стихов Марии Цветаевой «Волшебный фонарь» с автографом, оставленный за несколько месяцев до самоубийства. Кроме этого было обнаружено издание «Темных аллей» с ремарками Ивана Бунина на полях и сборник «Радуница» 1916 года издания с обширной дарственной надписью Сергея Есенина, передают «Известия».

«Это событие для аукционного рынка России, да и на Западе похожие торги происходят нечасто. Основная часть представленных лотов происходят из собрания, которое формировалось в течение последних 20–25 лет», — заявил генеральный директор Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

Любовь к книгам зарождается у человека с детства, поэтому родителям ребенка важно принять особое участие в подобном вопросе воспитания. Психолог Яничева объяснила родителям, как увлечь ребенка чтением в летние каникулы.

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