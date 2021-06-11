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Диетолог Дианова назвала самые полезные заправки для салатов

Общество
Диетолог Дианова назвала самые полезные заправки для салатов
pxhere.com

Москва, 11 июня. Салаты из овощей и фруктов являются полезными для здоровья блюдами. Улучшить их питательность можно за счет выбора правильной заправки.

Альтернативой вредному майонезу может стать обычная сметана. Она отлично сочетается не только с овощами, но и фруктами. Для усиления вкуса в сметану можно добавить различные травы и специи, пояснила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

«Фруктовый салат тоже можно смягчить, заправить сметаной или йогуртом, мягким жидким творогом, это будет реверанс в сторону здоровья», — отметила она.

Еще одним вариантом заправки является растительное масло. В этом случае лучше выбирать пахучие и нерафинированные продукты, содержащие витамины Е и А. Для салатов подойдет не только подсолнечное масло, но и масло из грецкого ореха, виноградной косточки, тыквы и семян льна.

«Тыквенное масло — «бомба» для мужчин, оно полезно для предстательной железы. Льняное масло — это вообще российский суперфуд», — добавила диетолог.

Съедать салат лучше сразу после приготовления, поскольку он быстро теряет свою свежесть. Срок хранения уже готового блюда значительно снижается при добавлении заправки.

Легкие овощные и фруктовые салаты являются идеальным вариантом перекуса для желающих похудеть. Другие способы снижения веса ранее назвала диетолог Тамила Арсеньева.

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