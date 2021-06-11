National Interest составил топ-5 самых мощных вариантов АК-47

Вашингтон, 11 июня. Автомат Калашникова — одно из наиболее широко копируемых видов оружия в мире. Об этом сообщил американским читателям National Interest.

Страны Варшавского договора и другие государства производили свои собственные версии АК-47. Хотя большинство из них были простыми производными от первоначального дизайна с некоторыми примечательными особенностями, некоторые могут посоревноваться по мощности с предшественниками. NI составил рейтинг самых мощных версий АК-47.

Восточно-германский Wieger Sturmgewehr (StG)

В конце 1980-х ГДР нуждалась в наличных деньгах. Одним из способов, которым восточные немцы добились определенного успеха в прошлом, была продажа оружия и лицензионное производство стандартных образцов стран Варшавского договора. Но для того, чтобы конкурировать на более разнообразном мировом рынке, им нужно было разработать оружие западных калибров. Так родился Wieger StG. Он создан под патрон 5,56 × 45 мм и содержал множество улучшений по сравнению со стандартным АК.

Автомат был легче, а магазин выполнен из прозрачного пластика, который позволял пользователю видеть, сколько патронов осталось. Оружие продавалось в Индию и Перу, но воссоединение Германии остановило заказы и производство винтовки.

Югославская Zastava M70AB2

Югославия начала модернизировать АК позднее многих стран. В 1970 году сначала появился АК M70, который затем был переработан в винтовку M70B, M70B2 и M70AB2. Эти винтовки B и AB2 были произведены в наибольшем количестве и имели хороший успех на экспорт.

В этой усовершенствованной форме они включали в себя множество улучшений по сравнению с АКМ, и даже имели лучшие возможности в некоторых отношениях, чем АК-74. В отличие от Советского Союза, который выпускал только тритиевые ночные прицелы в специализированных «P» вариантах АКМ, фосфорные, а затем и тритиевые ночные прицелы были стандартными на всех автоматах M70. На винтовках AB2 и B2 ствольная коробка была сделана из более толстой стали в 1,5 мм. Пылезащитная крышка также была усилена и заблокирована с помощью внутреннего механизма.

Винтовки M70 по-прежнему являются стандартным оружием сербских вооруженных сил (в новом варианте B3) и пользуются большим успехом на экспортном рынке. Одним из заметных заказчиков был Ирак, который использовал M70AB2 и M70B2 (и свой собственный отечественный клон) от ирано-иракской войны до наших дней. Ирак даже сделал «высокоточный» вариант M70 в снайперской винтовке Tabuk, что свидетельствует о точности и качестве автоматов M70 AK.

Польский Kbk. Wz. 1988 Tantal и Kbk. Sz. Wz. 1996 Beryl

В то время как Советский Союз использовал патрон 5,45 в 1970-х годах, большинство стран Варшавского договора приступили к принятию своих собственных версий только в 1980-х годах. Пока некоторые из них были довольно простыми прямыми клонами, такими как восточногерманский MPi AK-74N, другие страны, такие как Польша, воспользовались шансом включить значительные инновации в конструкции винтовок. Tantal поставлялся со стандартным складывающимся вбок прикладом, способным запускать винтовочные гранаты с многофункциональным дульным устройством.

После вступления Польши в НАТО Tantal превратился в винтовку Beryl. Внутреннее устройство было переработано для 5,56-миллиметрового патрона НАТО, и в него был включен новый складной приклад.

Израильский IMI Galil

После неудачных опытов с FN FAL израильтяне обратили внимание на AK при конструировании служебной винтовки Galil калибра 5.56 × 45 НАТО. Учитывая его длинноходовой газопоршневой механизм, конструкцию поворотного затвора с двумя проушинами, общую конструкцию ствольной коробки и надежные магазины, можно с уверенностью назвать Galil вариантом АК. Однако в него внесено множество улучшений.

В частности, прицельная система полностью переработана, целик находится в задней части запирающейся пылезащитной крышки для увеличения радиуса прицела. Также установлены интегрированные откидные тритиевые прицельные приспособления и складывающийся по прямой линии приклад. Магазины для Galil производились с большей емкостью, чем для AK. Стандартный магазин вмещал 35 патронов; расширенных версий насчитывалось 50.

Финский 7,62 Rynnäkkökivääri 62 (Rk 62)

Финны давно занимаются совершенствованием российского оружия. Еще во время Зимней войны и позднее финская армия использовала улучшенные варианты винтовки Мосина для борьбы с русскими. Хотя российские винтовки не были лучшими по точности, финские винтовки M39 считались одними из лучших в то время. Rk 62 продолжил эту тенденцию в эпоху холодной войны, будучи значительно улучшенной версией АК.

Как и его предшественник, финский Rk 62 имел кучность в 1 МОА, что делало его чрезвычайно точным для служебной винтовки общего назначения. Он до сих пор служит в финских вооруженных силах, в настоящее время модернизируется и, как ожидается, прослужит до 2035 года.

Ранее ветеран спецназа ВС США, снайпер-инструктор, участник боевых действий в Афганистане и Ираке Брэндон Тайлер Уэбб сравнил американское оружие и российский АК-74. Говоря о российском автомате он подчеркнул, что «эта проклятая штука продолжает стрелять даже после соленой воды и не боится песка». Военный отметил, что, не раздумывая выбрал оружие русских, если бы стоял вопрос между М4 и АК-47, поскольку последний отличается простотой, надежностью и более крупными патронами.