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Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом ролике

Технологии
Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом ролике
pixabay.com

Вашингтон, 11 июня. Компания Microsoft выпустила на своем официальном YouTube-канале видеоролик, в котором пользователи Сети заметили намек на выпуск операционной системы Windows 11.

Основой ролика стали звуки различных операционных систем Windows. Также в видео продемонстрировали заставки с культовыми мелодиями из Windows 95, Windows XP и Windows 7, передает ixbt.com.

Многих пользователей смутила длительность ролика, которая равняется 11 минутам. По их мнению, подобный знак можно считать за намек на выпуск Windows 11.

Догадки пользователей могут быть подтверждены или отклонены на предстоящей презентации новой ОС Windows в конце июня. Официальный выход новой версии запланирован на осень текущего года.

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microsoft windows видеоролик
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