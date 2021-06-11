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Экс-президент Украины Порошенко «отрекся» от подписанных им Минских соглашений

Политика
Экс-президент Украины Порошенко «отрекся» от подписанных им Минских соглашений
instagram.com  /  @petroporoshenko

Киев, 11 июня. Украинская сторона должна предложить альтернативу, а не пытаться обновить Минские соглашения. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Бывший лидер заявил, что если нынешней украинской власти «мешает» принятый в Минске документ, то из него нужно «выйти». Но прежде чем критиковать принятое им решение, стоит предложить достойную альтернативу, передает «Царьград».

«Перед тем как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, отметил Порошенко, выступая на телеканале «Прямой».

Экс-глава государства уверен, что команда президента Владимира Зеленского ни на что не способна. По его словам, Минские соглашения имеют место быть, но их нужно «модернизировать».

Ранее Порошенко отреагировал на проведенные телефонные переговоры между Зеленским и президентом США Джо Байденом. Экс-президент подчеркнул, что для него это была хорошая новость.

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Петр Порошенко украина минские соглашения
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