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Бумажный спам на ручках дверей способен привлечь внимание воров

Общество
Бумажный спам на ручках дверей способен привлечь внимание воров
pixabay.com  /  Arek Socha

Москва, 11 июня. Внимание домушников чаще всего привлекают многоэтажные новостройки без консьержа. Однако риск обкрадывания жилья повышают рекламные флаеры на дверных ручках.

Бумажный спам помогает понять злоумышленнику, как часто хозяева появляются в квартире, передает агентство «Прайм» . Преступник оставляет знакомые единомышленникам метки, которые передают нужную информацию о квартире. Об этом сообщила управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

«...Применяется другой вариант – метки на почтовом ящике в виде разных стикеров и надписей», — отметила эксперт.

Необычный вор был пойман с поличным в одном из загородных домов Дагестана. Проворный енот на протяжении недели обчищал кухню жителя Дербента. Выяснить личность преступника удалось при помощи камер видеонаблюдения.

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квартира недвижимость воровство
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