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Пассажирский автобус врезался в строительный кран на востоке Кубы

Происшествия
Пассажирский автобус врезался в строительный кран на востоке Кубы
pixabay.com

Гавана, 11 июня. Один человек погиб и 26 пострадали в результате столкновения автобуса со строительным краном в Кубе. Авария произошла в провинции Сантьяго-де-Куба на востоке страны.

Пострадавших госпитализировали в местные больницы для оказания медицинской помощи. Власти уже инициировали расследование по факту ДТП. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Каждый день на территории Кубы происходит несколько десятков аварий. Чаще всего они связаны с невнимательностью водителей, нарушением скоростного режима, состоянием дорог и изношенностью автопарка страны.

Еще одно смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса ранее произошло на севере Перу. Транспортное средство рухнуло в ущелье, что привело к смерти 17 человек.

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дтп автобус куба
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