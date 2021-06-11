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Агрессивный мужчина выстрелил в руку соседского мальчика за шум у дома

Происшествия
Агрессивный мужчина выстрелил в руку соседского мальчика за шум у дома
pxhere.com

Вашингтон, 11 июня. Шестилетний ребенок пострадал от рук своего соседа в американском штате Мичиган. Мужчина выстрелил мальчику в руку из-за шума у дома.

Компания в детей, в которой находился пострадавший, играла у дома агрессивного соседа. В какой-то момент мужчина решил отпугнуть ребят кувалдой, передает People.

Мальчику пришлось вернуться за своим велосипедом, после чего американец схватил пистолет и выстрелил в руку ребенку. Пострадавшего доставили в больницу, а агрессивного соседа обвинили в нападении с целью убийства и причинении телесных повреждений.

Наказание на нанесения травм ребенку также получили жители Волгограда. Кировский районный суд Волгограда признал вину матери и отчима в систематическом избиении восьмилетнего малыша.

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сша оружие шум соседи
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