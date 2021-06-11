Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 05:39
05:38
Технологии
Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом ролике
05:37
Политика
Экс-президент Украины Порошенко «отрекся» от подписанных им Минских соглашений
05:33
Спорт
Нападающий сборной Бельгии Мертенс назвал Россию «грозным соперником»
05:33
Общество
Бумажный спам на ручках дверей способен привлечь внимание воров
05:28
Общество
Дептранс Москвы предложит водителям альтернативу личному транспорту
05:17
Происшествия
Пассажирский автобус врезался в строительный кран на востоке Кубы
05:00
Шоу-бизнес
Доктору Хаусу 62: топ-5 самых ярких ролей Хью Лори
04:53
Происшествия
Агрессивный мужчина выстрелил в руку соседского мальчика за шум у дома
04:46
Наука
NASA надеется на дальнейшее сотрудничество России и США в космосе
04:42
Политика
Украинские СМИ назвали провалом переговоры Байдена и Зеленского
Все новости

Украинские СМИ назвали провалом переговоры Байдена и Зеленского

  /   Обновлено: 11 июня 2021 05:34
Политика
Украинские СМИ назвали провалом переговоры Байдена и Зеленского
politexpert.net  /  Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Киев, 11 июня. Украина не получила ничего от телефонного разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом, а завершение «СП-2» теперь свершившийся факт, пишет украинское издание «Апостроф».

Автор издания обращает внимание, что главное темой провального телефонного разговора президентов Украины и США стал российский газопровод «Северный поток — 2». Итогом же стало то, что «Вашингтон де-факто «слил» своего партнера».

Ничего нового переговоры не дали: Байден «повторил мантру о поддержке со стороны США». Более того, офис украинского президента в релизе приписал главе Белого дома слова о поддержке стремления Украины вступить в НАТО. Позднее выяснилось, что ничего подобного он не говорил вовсе.

Американист Сергей Галака отметил, что в преддверии встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве Зеленский позволял себе в различных интервью резкие заявления в адрес США, пытаясь «сформировать «комплекс вины» у государства. Единственным итогом его провокации стали телефонные переговоры и приглашение в Вашингтон.

Эксперты издания подчеркивают, что кроме личного пиара Зеленского, телефонный разговор президентов «радикально ничего не меняет в украино-американских отношениях». Более того, Украина фактически «потеряла поддержку в противостоянии против «Северного потока — 2».

Украинские СМИ назвали провалом переговоры Байдена и Зеленского
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Американский портал Axios выяснил, что в первоначальном сообщении офиса президента Украины была опубликована неверная информация. В ней говорилось, что американский лидер Джо Байден «подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Однако в Белом доме информацию опровергли, заявив, что Байден этого не говорил. Офис Зеленского исправил заявление, приписав слова о вхождении в НАТО президенту Украины.

В беседе с ФАН лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал эту новость.Он подчеркнул, что не сомневается в том, что в Киеве намеренно допустили «ошибку», поскольку «этот детский сад… уже порядком поднадоел хозяевам — американцам».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинские СМИ назвали провалом переговоры Байдена и Зеленского
украина сша зеленский байден северный поток - 2
Комментировать
Эксклюзив
Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 220721 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 106040 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 88955 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 63303 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 49833 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru