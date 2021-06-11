Киев, 11 июня. Украина не получила ничего от телефонного разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом, а завершение «СП-2» теперь свершившийся факт, пишет украинское издание «Апостроф».

Автор издания обращает внимание, что главное темой провального телефонного разговора президентов Украины и США стал российский газопровод «Северный поток — 2». Итогом же стало то, что «Вашингтон де-факто «слил» своего партнера».

Ничего нового переговоры не дали: Байден «повторил мантру о поддержке со стороны США». Более того, офис украинского президента в релизе приписал главе Белого дома слова о поддержке стремления Украины вступить в НАТО. Позднее выяснилось, что ничего подобного он не говорил вовсе.

Американист Сергей Галака отметил, что в преддверии встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве Зеленский позволял себе в различных интервью резкие заявления в адрес США, пытаясь «сформировать «комплекс вины» у государства. Единственным итогом его провокации стали телефонные переговоры и приглашение в Вашингтон.

Эксперты издания подчеркивают, что кроме личного пиара Зеленского, телефонный разговор президентов «радикально ничего не меняет в украино-американских отношениях». Более того, Украина фактически «потеряла поддержку в противостоянии против «Северного потока — 2».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Американский портал Axios выяснил, что в первоначальном сообщении офиса президента Украины была опубликована неверная информация. В ней говорилось, что американский лидер Джо Байден «подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Однако в Белом доме информацию опровергли, заявив, что Байден этого не говорил. Офис Зеленского исправил заявление, приписав слова о вхождении в НАТО президенту Украины.

В беседе с ФАН лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал эту новость.Он подчеркнул, что не сомневается в том, что в Киеве намеренно допустили «ошибку», поскольку «этот детский сад… уже порядком поднадоел хозяевам — американцам».