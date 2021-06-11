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Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной

  /   Обновлено: 11 июня 2021 05:35
Политика
Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
pixabay.com

Поляки откажутся от своей русофобии, как только изменится политика их покровителя — США, пишет польское издание Myśl Polska. 

Обозреватель польского портала Витольд Модзелевский выразил «соболезнования всем дежурным русофобам». По его словам, «глубокая ненависть ко всему российскому или советскому» у поляков является следствием убежденности в том, что их покровитель — США — всегда будет придерживаться антироссийской позиции.

Политолог напомнил полякам, что их «стратегический союзник» Вашингтон создал систему, в основе которой лежит «перевод на рыночную основу всего, чего только можно». И товаром является в первую очередь политика.

«Много десятилетий подряд американские власти бесцеремонным образом «поддерживали демократию» во многих государствах, в том числе в Польше, эффективно инвестируя на политическом рынке и производя устойчивые преобразования на политических сценах», — напоминает автор.

Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
Федеральное агентство новостей  / 

Однако, предупреждает Модзелевский, другая сторона рано или поздно «может перебить ставки, купить себе изменение этой политики». И тогда Вашингтон забудет о том, что «упирается на вечные ценности»

«Если кто-то не пожалеет средств и вложит их в этот рынок, окажется, что Штаты и Россию связывает вечная дружба, практически братские отношения, тем более что им обоим угрожает самая сильная в экономическом плане держава современного мира, то есть Китай», — предупреждает обозреватель.

Тогда, подчеркивает автор, яростным русофобам, вложившим все силы в борьбу с «российской угрозой», придется сменить позицию, «поскольку прежняя перестанет быть выгодной».

«Польская русофобия внезапно исчезнет, так как появятся «новые приоритеты». Эти чудеса возможны только при такой совершенной системе, как либеральная демократия», — делает вывод Модзелевский.

На прошлой неделе польские СМИ забили тревогу по поводу действий командования ВМФ РФ, направленных на защиту интересов своей страны в акватории Балтийского моря. Особое внимание журналистов вызвал тот факт, что Балтийский флот получит новые дизельные подлодки проекта 677 «Лада» и проверенные временем «Варшавянки» проекта 636.3. В итоге польские эксперты не на шутку испугались перспективы усиления ВМФ РФ и возрождения российской подводной державы, которой ранее заслуженно считался СССР.

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Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
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