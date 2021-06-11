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NASA надеется на дальнейшее сотрудничество России и США в космосе

Наука
NASA надеется на дальнейшее сотрудничество России и США в космосе
pixabay.com

Вашингтон, 11 июня. NASA ценит сотрудничество России и США в космическом пространстве и надеется на его продолжение. Такое заявление сделал глава ведомства Билл Нельсон.

Нельсон отметил, что за продолжение совместной работы в этой сфере выступают и космонавты обеих стран. Соперничество Вашингтона и Москвы на земной поверхности не должно препятствовать сотрудничеству в космосе, заявил глава NASA.

«Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле. Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось», — заключил Нельсон после переговоров с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Россия к 2025 году планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Рогозин ранее назвал условие, которое может заставить Москву пересмотреть свое решение.

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