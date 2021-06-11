Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 05:39
05:38
Технологии
Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом ролике
05:37
Политика
Экс-президент Украины Порошенко «отрекся» от подписанных им Минских соглашений
05:33
Спорт
Нападающий сборной Бельгии Мертенс назвал Россию «грозным соперником»
05:33
Общество
Бумажный спам на ручках дверей способен привлечь внимание воров
05:28
Общество
Дептранс Москвы предложит водителям альтернативу личному транспорту
05:17
Происшествия
Пассажирский автобус врезался в строительный кран на востоке Кубы
05:00
Шоу-бизнес
Доктору Хаусу 62: топ-5 самых ярких ролей Хью Лори
04:53
Происшествия
Агрессивный мужчина выстрелил в руку соседского мальчика за шум у дома
04:46
Наука
NASA надеется на дальнейшее сотрудничество России и США в космосе
04:42
Политика
Украинские СМИ назвали провалом переговоры Байдена и Зеленского
Все новости

Российские и сербские военные отработали совместное десантирование

Армия
Российские и сербские военные отработали совместное десантирование
facebook.com  /  Минобороны России

Новороссийск, 11 июня. Российские, белорусские и сербские военные провели первый совместный маневр в рамках подготовки к учениям «Славянское братство — 2021». Об этом сообщает сайт Минобороны России.

Десантирование солдат происходило при помощи парашютных систем специального назначения на территории полигона Раевский под Новороссийском. Высота прыжка составила две тысячи метров. Незадолго до этого военнослужащие приняли участие в предпрыжковой подготовке на тренажерах воздушно-десантного комплекса гвардейского Кубанского казачьего полка.

Ранее председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич заявил, что республика не будет вводить антироссийские санкции. Чиновник отметил, что при надобности, страна откажется от вступления в ЕС, чтобы не вводить ограничительные меры против РФ.

Также Ивица Дачич заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу является лучшим другом Сербии. Политик особенно отметил те успехи, которых удалось достичь в различных сферах взаимоотношений государств, пишет издание «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российские и сербские военные отработали совместное десантирование
россия белоруссия сербия армия
Комментировать
Эксклюзив
Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
Myśl Polska: Польская русофобия внезапно исчезнет, когда окажется невыгодной
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 220721 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 106040 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 88955 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 63303 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 49833 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru