Российские и сербские военные отработали совместное десантирование

Новороссийск, 11 июня. Российские, белорусские и сербские военные провели первый совместный маневр в рамках подготовки к учениям «Славянское братство — 2021». Об этом сообщает сайт Минобороны России.

Десантирование солдат происходило при помощи парашютных систем специального назначения на территории полигона Раевский под Новороссийском. Высота прыжка составила две тысячи метров. Незадолго до этого военнослужащие приняли участие в предпрыжковой подготовке на тренажерах воздушно-десантного комплекса гвардейского Кубанского казачьего полка.

Ранее председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич заявил, что республика не будет вводить антироссийские санкции. Чиновник отметил, что при надобности, страна откажется от вступления в ЕС, чтобы не вводить ограничительные меры против РФ.

Также Ивица Дачич заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу является лучшим другом Сербии. Политик особенно отметил те успехи, которых удалось достичь в различных сферах взаимоотношений государств, пишет издание «Царьград».