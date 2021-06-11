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Читатели американских СМИ предрекли Байдену «разгром» на встрече с Путиным

  /   Обновлено: 11 июня 2021 04:37
Политика
Читатели американских СМИ предрекли Байдену «разгром» на встрече с Путиным
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 июня. Американцы эмоционально отреагировали на слова сенатора Роба Портмана, который консультировал президента США Джо Байдена перед встречей с лидером РФ Владимиром Путиным.

Издание Wall Street Journal опубликовало статью конгрессмена. В ней он посоветовал Байдену «занять жесткую позицию» и поднять самые острые вопросы, в том числе темы Украины и «Северного потока — 2».

Однако читатели издания не считают, что такие напутствия имеют смысл. По их мнению, нынешний президент США не способен вести жесткие переговоры и принимать важные решения.

«На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах», — отметил один из читателей.

«Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано», — высказался еще один американец.

Ранее Госдепартамент США назвал возможные темы переговоров Путина и Байдена. Среди них нарушение прав человека, судьба блогера Алексея Навального и арестованные в РФ американские граждане.

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