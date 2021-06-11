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Жители РФ могут увеличить доход на пенсии с помощью нескольких способов

  /   Обновлено: 11 июня 2021 05:36
Экономика
Жители РФ могут увеличить доход на пенсии с помощью нескольких способов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июня. Способы повысить уровень своего дохода после выхода на пенсию перечислил заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

В любой момент можно запросить у ПФР информацию, какие выплаты будут начислены при достижении пенсионного возраста. Если же суммы не соответствуют ожиданиям, стоит позаботиться о дополнительных сбережениях.

«Есть много накопительных инструментов. Чтобы выбрать нужный, надо оценить ваше отношение к риску и желание инвестировать. Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень — это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции», — заявил Якушев в интервью радио Sputnik.

Жители РФ могут увеличить доход на пенсии с помощью нескольких способов
pixabay.com  / Nattanan Kanchanaprat

Чем раньше человек начнет инвестировать, тем выше будет получаемый на пенсии доход, подчеркивает эксперт.

«Это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию, и проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени», — уточнил Якушев.

Ранее в ПФР рассказали, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии. В идеале в отделение ПФР стоит обратиться за два года до наступления заслуженного отдыха. Это связано с тем, что нужно собрать и проверить большое количество документов. Само заявление о назначении пенсии подается не ранее, чем за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии.

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