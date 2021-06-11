Зрители не узнали располневшую звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову

Москва, 11 июня. Актриса Нелли Уварова пришла на программу «Вечерний Ургант». Зрители с трудом узнали в артистке героиню сериала «Не родись красивой».

Уварова редко радует поклонников своим появлением в кино. По словам самой артистки, это связано с тем, что она «не вписывается» в форматы фильмов. Одной из самых узнаваемых в карьере Уваровой является роль дурнушки Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой».

Однако недавно актриса кардинально сменила имидж, став блондинкой с короткой стрижкой. Вместе с этим у звезды заметно изменилась фигура, на что обратили внимание пользователи. Обновленная Уварова появилась на снимке, опубликованном на странице «Вечернего Урганта» в соцсети Instagram.

Поклонники предположили, что набор веса Уваровой может быть связан с ее беременностью. Многие отметили, что актрисе к лицу новый образ.

«Уварова поправилась, но ее не портит полнота», — написал комментатор.

«Нелли поправилась или она беременна?» — добавил второй.

Отсутствие в кино еще одной звезды ранее удивило пользователей соцсетей. Поклонники поинтересовались у Анны Заворотнюк, почему она не идет по стопам матери и не снимается в фильмах.