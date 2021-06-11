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Диетолог Арсеньева рассказала об эффективном способе похудения без диет

Общество
Диетолог Арсеньева рассказала об эффективном способе похудения без диет
pixabay.com

Москва, 11 июня. Безопасными привычками для снижения веса без диет и излишних физических нагрузок является дробное питание и отказ от сахара. Об этом рассказала диетолог Тамила Арсеньева.

Прежде всего стоит изменить подход к своему рациону. Оптимально употреблять пищу пять раз в день небольшими порциями. Также следует добавить в рацион продукты с большим содержанием клетчатки, передает РИА Новости.

Также рекомендуется отказаться от сахара, кофе, газированных напитков и алкоголя. Всего за месяц такая привычка позволит сбросить до пяти килограммов. При этом Арсеньева посоветовала заменить сладкие напитки на воду, поскольку она разгоняет обмен веществ в организме.

Способами безвредного похудения также поделились немецкие диетологи. Специалисты назвали топ-12 простых приемов, снижающих калорийность пищи.

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