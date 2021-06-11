Роспотребнадзор объяснил заложенность ушей при заболевании COVID-19

Москва, 11 июня. Одним из симптомов COVID-19 является заложенность ушей, которая приводит к ухудшению слуха. Такой явление встречается у 18–23% пациентов с коронавирусом.

Заложенность ушей является неспецифическим и обратимым симптомом. В редких случаях он может проявляться при постковидном синдроме, который наблюдается на протяжении нескольких недель после выздоровления, пояснила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

У низкого числа пациентов диагностируется острая нейросенсорная потеря слуха после COVID-19. Медики не знают точной причины этого явления, однако предполагается, что его могут провоцировать вирусные инфекции, в число которых входит коронавирус.

Избежать тяжелых последствий COVID-19 поможет своевременное обращение к врачам. Терапевт Ирина Добрецова ранее рассказала об опасности самолечения коронавирусной инфекции.