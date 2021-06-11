РФ готова стать страной-хозяйкой Евро-2028 или Евро-2032

Санкт-Петербург, 11 июня. Россия готова подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032. С таким заявлением выступил гендиректор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.

Он указал на опыт России как страны-хозяйки мировых первенств и развитую инфраструктуру. По словам Сорокина, РФ давно доказала УЕФА свою «надежность» и гарантию помощи при «любом повороте сюжета». Генеральный директор считает, что при проведении в России нового масштабного первенства страна продемонстрирует все свои положительные стороны.

«Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично», — отметил Сорокин.

Рядом со стадионом «Зенит» в Петербурге недавно подняли гигантский флаг Евро-2020. В этом году в Северной столице пройдет сразу семь матчей чемпионата Европы.